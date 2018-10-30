Ковач: Задача номер один для «Баварии» — выйти в следующий раунд Кубка

Главный тренернакануне матча 1/16 финала Кубка Германии против представителя региональной лигизаявил, что мюнхенцам нужно ответственно отнестись к предстоящей встрече.

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«Задача номер один — выйти в следующий раунд. Мы хотим победить, и мы должны победить. Мы хотим перезимовать в Кубке Германии. Хотя наша команда и является фаворитом, в первом раунде все успели убедиться, что даже против клубов из четвертого дивизиона может быть непросто. Мы не хотим полагаться на случай. Мы должны подойти к задаче с правильным настроем», — цитирует Ковача официальный сайт мюнхенского клуба.

Матч «Редингхаузен» — «Бавария» состоится во вторник, 30 октября. Начало — 22:45 по мск. 0