«Арсенал» — «Оренбург»: известны стартовые составы

Лука Джорджевич
ФК «Арсенал» Тула
«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Берхамов, Ткачёв, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Чуканов, Галаджан.
Начало встречи — в 16:30 мск. 0