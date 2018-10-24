«Галатасарай» — «Шальке»: счет матча 0:0

сыграл вничью св домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D, которая прошла на «Али Сами Йен», завершилась со счетом 0:0.

Команда из Гельзенкирхена чуть меньше владела мячом, зато нанесла больше ударов по воротам, которые, впрочем, не достигли цели.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур «Галатасарай» — «Шальке» — 0:0 (0:0) «Галатасарай»: Муслера, Линнес, Кабак, Майкон, Нагатомо (Байрам, 81), Донк, Бельханда, Родригеш, Ндиайе, Гюмюш (Инан, 61), Дердийок (Челик, 70)«Шальке»: Нюбель, Сане, Мендиль, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Скжибски, 77), Калиджури, Руди, Сердар, Эмболо (Маккенни, 82), Ут (Бургшталлер, 90)Предупреждения: Эмболо (49), Нагатомо (52), Линнес (60), Бельханда (90)

В турнирной таблице «Шальке» занимает второе место (5 очков), а «Галатасарай» — третье (4 очка). Лидирует в этой группе «Порту» (7 очков), а «Локомотив» идет последним (0 очков). 0