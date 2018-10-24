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    Глава ФИФА предложил сделать клубный ЧМ ежегодным

    ФИФА
    Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить клубный чемпионат мира в новом формате каждый год, а не раз в четыре года, как планировалось изначально, информирует AP.

    Глава ФИФА предложил сделать клубный ЧМ ежегодным
    Глава ФИФА предложил сделать клубный ЧМ ежегодным
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    По информации источника, первоначальный план реформирования клубного чемпионата мира заключался в том, что турнир будет проходить в июне–июле раз в четыре года с 2021-го по 2033-й. Половину мест на соревнованиях должны получить европейские клубы, что может понизить статус Лиги чемпионов, которая проходит под эгидой УЕФА.

    Как отмечает издание, переговоры с руководителями мирового футбола побудили ФИФА предложить проводить турнир ежегодно, но с большим количеством участников. Инфантино выступает за то, чтобы клубный чемпионат мира проходил в июле-августе, но готов рассмотреть и другие варианты.

    Ожидается, что предложения Инфантино будут обсуждаться на заседании совета ФИФА в Руанде в пятницу 26 октября.

    Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли Лигу чемпионов в своей конфедерации. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре. 0

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