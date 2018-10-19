«Лион» уверенно справился с «Нимом»

«Лион» забил по голу в каждом из таймов
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Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Эта победа стала первой для «Лиона» в последних трех матчах в чемпионате.
Счет открыл нападающий лионского клуба Мусса Дембеле, для которого этот гол стал третьим в сезоне. Закрепил победу хозяев Мемфис Депай, забивший второй гол в сезоне.
Благодаря этой победе «Лион», набрав 17 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице французского первенства. «Ним» опустился на 15-ю позицию, в активе команды 10 очков. 0