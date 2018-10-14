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    Луческу считает заслуженной победу сборной России

    Сборная Турции Сборная России Футбол России РФС
    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение от команды России (0:2) в матче четвертого тура группового турнира Лиги наций УЕФА.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу
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    «Я говорил вчера, повторюсь: это была игра команд с двумя разными философиями. Система России в быстрых атаках, в мощи. Они бегают на 7 километров больше нас. Они заслужили победу сегодня. У нас молодая команда, созданная только в марте.

    У России сборная играет вместе уже два года, они готовились к чемпионату мира и играли там. У них игроки, которые играют в своих клубах по 90 минут. А у меня есть футболисты, которые не проводят в своих клубах полные матчи.

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    • Мы больше владели мячом, но не смогли забить. У нас были моменты, когда надо было забивать. Я поздравляю Россию. Мы играли против них три матча, наша команда готовилась к каждому. Но у нас молодые игроки, для которых это были хорошие уроки.

    В эпизоде с первым голом, может быть, действительно было небольшое положение "вне игры" у Джикии — я хотел уточнить это у резервного судьи», — приводит слова Луческу «Чемпионат». 0

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