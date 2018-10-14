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    Гильерме приятно провести оба матча на ноль

    Сборная России Футбол России Сборная Турции Лига наций
    Вратарь сборной России Маринато Гильерме прокомментировал победу над командой Турции (2:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме
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    «Мы очень рады, ведь самое главное — победа. Для меня лучше пропустить и выиграть, чем сыграть 0:0. Был бы доволен и в том случае, если бы выиграли 2:1. Хотя приятно, что оба матча провел на ноль.

    Меня не удивило то, что турки много били по воротам. У них впереди есть опасные игроки с хорошим ударом. Самым опасным, наверное, получился эпизод с рикошетом во втором тайме. Я уже пошел на подачу, когда пришлось перестраиваться из-за рикошета.

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    • Моя передача во втором голе? Там не всё зависело только от меня, хорошо сыграли Головин и Черышев. Но я видел, что Саша был один, постарался сделать точный пас на него», — цитирует Гильерме «Чемпионат». 0

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