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    Кокорин не явился на допрос в полицию

    Краснодар Зенит Между тем Скандалы
    Футболист Александр Кокорин не явился на допрос в московскую полицию к шести вечера, сообщает «Р-Спорт».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    «Кокорин не явился в главное следственное управление до назначенного времени. Как и обещалось, в случае неявки его объявят в розыск», — говорится в заявлении.

    В столичном ГУ МВД заявили, что сейчас этот вопрос решается.

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    Напомним, Кокорин и Мамаев напали на чиновника Дениса Пака в одной из московских кофеин. За несколько часов до этого футболисты с компанией избили водителя ведущей «Первого канала». 0

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