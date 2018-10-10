Кокорин не явился на допрос в полицию

Футболистне явился на допрос в московскую полицию к шести вечера, сообщает «Р-Спорт».

«Кокорин не явился в главное следственное управление до назначенного времени. Как и обещалось, в случае неявки его объявят в розыск», — говорится в заявлении.

В столичном ГУ МВД заявили, что сейчас этот вопрос решается.

Павел Мамаев добровольно пришел в полицию, теперь с ним работают следователи.

Напомним, Кокорин и Мамаев напали на чиновника Дениса Пака в одной из московских кофеин. За несколько часов до этого футболисты с компанией избили водителя ведущей «Первого канала». 0