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    Гол Мюррея принес «Брайтону» победу над «Вест Хэмом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Календарь АПЛ
    «Брайтон» одержал минимальную победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Фалмер», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол «чайки» забили на 25-й минуте, когда Бирам Кайал с левого фланга прострелил в центр вратарской площади, откуда абсолютно свободный Гленн Мюррей поразил цель.

    Несмотря на все старания, «молотобойцам» так и не удалось избежать поражения, которое стало для них первым с 1 сентября.

    Чемпионат Англии. 8-й тур
    «Брайтон» — «Вест Хэм» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 25 Мюррей«Брайтон»: Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Кайяль, Проппер (Биссума, 80), Марч (Локадия, 86), Кнокерт, Джаханбахш (Искьердо, 71), Мюррей«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон, Нобл (Снодграсс, 83), Ярмоленко (Перес, 70), Обианг (Антонио, 60), Арнаутович, СабалетаПредупреждения: Даффи (33), Арнаутович (57), Джаханбахш (58), Кайяль (61), Снодграсс (88)

    В турнирной таблице «Брайтон» занимает 12-е место (8 очков), а «Вест Хэм» — 15-е (7 очков). 0

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