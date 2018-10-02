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    Лукаку выйдет в старте «МЮ» в игре против «Валенсии»

    «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» огласили составы на матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку
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    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Шоу, Валенсия, Смоллинг, Погба, Матич, Феллайни, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

    «Валенсия»: Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Гарай, Парехо, Коклен, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Батшуайи, Родриго.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Игра начнется на «Олд Траффорд» в 22:00 мск. Главный судья — Славко Винчич (Словения).

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    • Букмекеры считают, что хозяева поля победят. Коэффициент на их победу около 1.70. Выигрыш гостей оценивается в 5.50.

    LiveSport.Ru в прогнозе на матч предлагает ставку с коэффициентом 1.80.

    За ходом матча, статистикой и коэффициентами можно следить здесь. 0

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