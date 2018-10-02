«Манчестер Юнайтед» — «Валенсия»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

«Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» огласили составы на матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Шоу, Валенсия, Смоллинг, Погба, Матич, Феллайни, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Гарай, Парехо, Коклен, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Батшуайи, Родриго.

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Игра начнется на «Олд Траффорд» в 22:00 мск. Главный судья — Славко Винчич (Словения).

Букмекеры считают, что хозяева поля победят. Коэффициент на их победу около 1.70. Выигрыш гостей оценивается в 5.50.

LiveSport.Ru в прогнозе на матч предлагает ставку с коэффициентом 1.80.

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