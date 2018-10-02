«Хоффенхайм» — «Манчестер Сити»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Названы составы «Хоффенхайма» и «Манчестер Сити» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы F пройдет в Германии и начнется в 19:55 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Дамир Скомина из Словении.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бренет, Кадержабек, Демирай, Гриллич, Бельфодиль, Хоогма, Акпогума, Солои, Жоэлинтон, Пош.

Запасные: Кобель, Нельсон, Биттенкур, Крамарич, Грифо, Хак, Амаде.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Ляпорт, Сане, Сильва, Фернандиньо, Отаменди.

Запасные: Мурич, Данило, Стоунз, Силва, Марез, Жезус, Зинченко.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на победу английской команды — 1.40, тогда как на успех немцев — 9.20. Ничья принимается за 6.05. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0