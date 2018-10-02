«Хоффенхайм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч ЛЧ в группе F 2 октября 2018 года

2 октября «Хоффенхайм» примет «Манчестер Сити» в рамках 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити».

«Хоффенхайм»

Команда Юлиана Нагельсмана ожидаемо начала сбавлять обороты. После своего матча 6-го тура «Хоффенхайм» занимает уже 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии и надеется, что конкуренты потеряют очки.

Так, в последнем туре Бундеслиги «сине-белые» проиграли на своем поле «РБ Лейпцигу» 1:2. Причем свой гол престижа хозява стадиона забили только на 93-й минуте с помощью арбитра — Крамарич реализовал пенальти.

В Лиге чемпионов «Хоффе» еще не участвовал. В основном турнире имеем ввиду, ведь прошлогодний розыгрыш закончился для команды вылетом в квалификации от «Ливерпуля».

Первый тур против «Шахтера» показал, что немцы могут зацепиться хотя бы за третье место в квартете. Ребята Нагельсмана дважды вели в счете, но дважды позволяли сопернику слишком много пространства, и он забивал.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы после седьмого тура вернула себе первенство в АПЛ. «Ливерпуль» и «Челси» поделили очки, а значит, что у «Манчестер Сити» теперь поровну зачетных пунктов с командой Клоппа, но гораздо лучше разница голов.

В последнем туре «горожане» выдали очередной сумасшедший матч с 28-ю ударами по воротам «Брайтона». Но, как мы и ожидали, разгрома не вышло — просто уверенная победа 2:0.

В ЛЧ «манкунианцы» стартовали с неожиданного поражения «Лиону» на своем поле (1:2). «Двушка» от французских «аристократов» влетела в ворота «горожан» еще в первом тайме, поэтому не удивительно, что после перерыва «Лион» нанес всего два удара и ни разу не попал в створ.

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Однако Гвардиола славится именно кропотливой и регулярной работой над ошибками. Следовательно, ждем от чемпиона Англии острой атакующей игры.

Прогноз

Стоит сразу оговориться — в чемпионате Германии за шесть матчей «Хоффенхайм» пропустил 10 мячей. Но в Лиге чемпионов команда Нагельсмана не может себе позорить всю страну разгромными поражениями. Потому они со всей самоотдачей будут грызть землю, но не позволят себя вынести.

Также мы заметили, что больше всего «Хоффенхайм» пропустил в промежуток между 75-й и 90-й минутами — 4 гола из 10-ти. Гвардиола это учтет, ведь его ребята в период 61-90 минуты забила 7 голов из 21-го.

Предлагаем две ставки: «Ф1 (+2)» за 1,49 и «Манчестер Сити: гол в интервале 76-90 мин» за 2,05. 0