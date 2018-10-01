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    «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.10.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    В 22:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Борнмут» — «Кристал Пэлас».

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    Составы команд:

    «Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Адам Смит, Джефферсон Лерма, Lewis Cook, David Brooks, Ryan Fraser, Callum Wilson, Джошуа Кинг.

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Max Meyer, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джордан Айю.

    Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Кристал Пэлас» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 2:0. 0

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