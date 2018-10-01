Борнмут — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.10.2018)

Составы команд:
«Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Адам Смит, Джефферсон Лерма, Lewis Cook, David Brooks, Ryan Fraser, Callum Wilson, Джошуа Кинг.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Max Meyer, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джордан Айю.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Кристал Пэлас» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 2:0. 0