ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриНепобедимый «Челси»: претендует ли он на титул?
  • 15:54
    • «Анжи» в меньшинстве одержал волевую победу над «Зенитом»
  • 18:28
    • «Краснодар» разгромил «Динамо», Классон оформил дубль
  • 16:53
    • Бейл и Марсело не вошли в заявку «Реала» на матч с ЦСКА
  • 16:39
    • Форвард «Динамо» выбыл до конца регулярного чемпионата
  • 16:08
    • Хэмилтон — победитель Гран-при России
    Все новости спорта

    Кадиев: Ребята не сломались в матче с «Зенитом» и бились до конца

    Анжи Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

    Осман Кадиев
    Осман Кадиев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Потихоньку начинает выстраиваться игра, ребята начинают понимать друг друга и тренера. Для этого нужен не момент, не игра и даже не три игры.

    Считаю, что у меня высокопрофессиональные футболисты и умный тренер. Ни в коем случае не думаю, что победы над "Динамо" и "Зенитом" — это что-то из ряда вон выходящее.

    Когда Маркизио открыл счёт, я знал, что наши забьют в ответ. Про второй не думал, но это была надежда руководителя. Конечно, наши могли и два забить.

    У нас великолепно играет вратарь, оборона смотрелась очень хорошо. В большинстве случаев мы играем "в меньшинстве". Духом взяли сегодня.

    Ребята не сломились, бились до конца и отдались. Девиз, который висит в раздевалке — "духом возьмём" — будет работать, пока я в команде.

    Когда мои ребята выходят на поле и тренировки, они не думают о финансах. Вне поля — конечно, ведь они живые люди с семьями.

    Я кровь из носа в ближайшее время должен обеспечить и жизнедеятельность клуба, и премии, и зарплаты — хотя бы минимальные.

    Они с пониманием относятся, и я очень горд, что у меня собрались такие ребята», — сказал Кадиев изданию «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «МЮ» проиграл борьбу за чемпионство уже в сентябре
  • 02:41
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ростов»
  • 1.95
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Спартак» команду Карпина?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Алавес» не прекратит удивлять
  • «Леванте» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Время крушения авторитетов в Серии А
  • «Сассуоло» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол «МЮ» проиграл борьбу за чемпионство уже в сентябреРеакция спортивных СМИ на поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вест Хэмом» 02:410
  • 10:12
    • «Манчестер Юнайтед» опроверг информацию о переговорах с Зиданом
  • 08:29
    • Корешков уступил Лиме на Bellator
  • 08:16
    • Терри возглавил молодежную команду «Челси»
    Фрагмент матча Футбол «Локомотив» скорее жив, чем мертвДомашняя победа «железнодорожников» над «Ахматом» — в нашем обзоре прессы 01:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» разберется с аутсайдером
  • 3.52
    •
  • 19:11
    • Хохлов: После первого гола игра «Динамо» не развалилась
  • 18:57
    • «Спартак-2» победил «Мордовию», «Сочи» разгромил «Чертаново»
  • 18:42
    • Кадиев: Ребята не сломались в матче с «Зенитом» и бились до конца
    Роналду и Манджукич сыграли ключевую роль в матче Футбол Пока что лучший матч Роналду в «Ювентусе»Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Наполи» 00:500
  • 08:03
    • Бейл может пропустить матч с ЦСКА
  • 17:59
    • «Фиорентина» одержала победу над «Аталантой»
  • 17:53
    • «Ренн» не удержал победу в матче с «Тулузой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие