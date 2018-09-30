Кадиев: Ребята не сломались в матче с «Зенитом» и бились до конца

Президент «Анжи»прокомментировал домашнюю победу над(2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Потихоньку начинает выстраиваться игра, ребята начинают понимать друг друга и тренера. Для этого нужен не момент, не игра и даже не три игры.

Считаю, что у меня высокопрофессиональные футболисты и умный тренер. Ни в коем случае не думаю, что победы над "Динамо" и "Зенитом" — это что-то из ряда вон выходящее.

Когда Маркизио открыл счёт, я знал, что наши забьют в ответ. Про второй не думал, но это была надежда руководителя. Конечно, наши могли и два забить.

У нас великолепно играет вратарь, оборона смотрелась очень хорошо. В большинстве случаев мы играем "в меньшинстве". Духом взяли сегодня.

Ребята не сломились, бились до конца и отдались. Девиз, который висит в раздевалке — "духом возьмём" — будет работать, пока я в команде.

Когда мои ребята выходят на поле и тренировки, они не думают о финансах. Вне поля — конечно, ведь они живые люди с семьями.

Я кровь из носа в ближайшее время должен обеспечить и жизнедеятельность клуба, и премии, и зарплаты — хотя бы минимальные.

Они с пониманием относятся, и я очень горд, что у меня собрались такие ребята», — сказал Кадиев изданию «Чемпионат». 0