Спаллетти добился отмены собственной дисквалификации

Главный тренер миланского «Интера»сможет руководить своей командой в матче шестого тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», информирует Football Italia.

Ранее специалист был дисквалифицирован на одну игру, но сумел добиться отмены этого наказания.

Причиной дисквалификации стало поведение Спаллетти в матче пятого тура Серии А против «Сампдории» (1:0). Незадолго до финального свистка, когда Марсело Брозович забил единственный гол, тренер бурно праздновал это событие перед скамейкой соперника.

При этом, Спаллетти придется выплатить 5 тысяч евро в качестве штрафа.

Матч между «Интером» и «Фиорентиной» состоится 25 сентября на стадионе «Сан-Сиро в Милане. Начало встречи — в 22:00 мск. 0