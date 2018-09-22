«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

Миланскийодержал выездную победу над(1:0) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

Единственный мяч был забит на 4-й компенсированной минуте. Устроили навал гости, Д'Амброзио навесил на дальнюю штангу, где Андерсен выбил мяч головой прямо на ногу хорвату Марсело Брозовичу, мощно пробившему низом в ближний угол сквозь частокол ног.

Отметим, что сразу после этого наставник «нерадзурри» Лучано Спаллетти был удален арбитром за слишком ярое, провокационное празднование забитого гола.

После этого матча «Интер» на 7-м месте, а «Сампдория» на 8-м месте — у команд по 7 очков. 0