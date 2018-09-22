«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

Фрамент матча
LiveSport.Ru
Единственный мяч был забит на 4-й компенсированной минуте. Устроили навал гости, Д'Амброзио навесил на дальнюю штангу, где Андерсен выбил мяч головой прямо на ногу хорвату Марсело Брозовичу, мощно пробившему низом в ближний угол сквозь частокол ног.
Отметим, что сразу после этого наставник «нерадзурри» Лучано Спаллетти был удален арбитром за слишком ярое, провокационное празднование забитого гола.
После этого матча «Интер» на 7-м месте, а «Сампдория» на 8-м месте — у команд по 7 очков. 0