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    «Интер» вырвал победу у «Сампдории»

    Серия A Футбол Италии Сампдория Интер Календарь Серии А
    Миланский «Интер» одержал выездную победу над «Сампдории» (1:0) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

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    Единственный мяч был забит на 4-й компенсированной минуте. Устроили навал гости, Д'Амброзио навесил на дальнюю штангу, где Андерсен выбил мяч головой прямо на ногу хорвату Марсело Брозовичу, мощно пробившему низом в ближний угол сквозь частокол ног.

    Отметим, что сразу после этого наставник «нерадзурри» Лучано Спаллетти был удален арбитром за слишком ярое, провокационное празднование забитого гола.

    После этого матча «Интер» на 7-м месте, а «Сампдория» на 8-м месте — у команд по 7 очков. 0

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