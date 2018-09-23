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    ЦСКА — «Спартак»: стали известны стартовые составы

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    Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на матч 8-го тура Российской Премьер-лиги.

    Игроки «Спартака»
    Игроки «Спартака»
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    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Ханни, Луис Адриано.

    Запасные: Ребров, Петкович, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ломовицкий, Ташаев, Игнатов, Педро Роша, Зе Луиш.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.

    Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

    Начало встречи — в 19:00. Главный арбитр матча — Сергей Карасев.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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