ЦСКА — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Игроки «Спартака»
ФК «Спартак»
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Ханни, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Петкович, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ломовицкий, Ташаев, Игнатов, Педро Роша, Зе Луиш.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.
Начало встречи — в 19:00. Главный арбитр матча — Сергей Карасев.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0