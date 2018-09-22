Карпин: Я не буду вам говорить, что именно не получилось

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России с «Уфой»​ (0:0).

«Средства были не те, потому и результат не тот. Разочарование и от того и от другого. Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.

Что значит установка на игру? Может, я говорил им бить всем по "девяткам". Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.

В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0