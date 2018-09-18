Рибери намерен играть еще несколько лет

Полузащитникзаявил, что планирует продолжать профессиональную карьеру футболиста до 38 лет.

«Я намерен играть до 38 лет. Нет причин, по которым у меня не получится это сделать. "Бавария" — моя семья. Сейчас нет возможности играть в каждом матче, но у меня отличные отношения с Ковачем, мы всегда обсуждаем любую ситуацию. Нико знает, сколько надо дать мне игрового времени», — цитирует 35-летнего Рибери пресс-служба Бундеслиги.

Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. В составе мюнхенского клуба хавбек 8 раз становился чемпионом Германии, по пять раз брал Кубок и Суперкубок страны, выигрывал Лигу чемпионов и Кубок немецкой лиги, а также побеждал на клубном чемпионате мира и в Суперкубке УЕФА. 0