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    Рибери намерен играть еще несколько лет

    Бавария Футбол Германии Бундеслига Календарь Бундеслиги
    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери заявил, что планирует продолжать профессиональную карьеру футболиста до 38 лет.

    Франк Рибери
    Франк Рибери
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    «Я намерен играть до 38 лет. Нет причин, по которым у меня не получится это сделать. "Бавария" — моя семья. Сейчас нет возможности играть в каждом матче, но у меня отличные отношения с Ковачем, мы всегда обсуждаем любую ситуацию. Нико знает, сколько надо дать мне игрового времени», — цитирует 35-летнего Рибери пресс-служба Бундеслиги.

    Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. В составе мюнхенского клуба хавбек 8 раз становился чемпионом Германии, по пять раз брал Кубок и Суперкубок страны, выигрывал Лигу чемпионов и Кубок немецкой лиги, а также побеждал на клубном чемпионате мира и в Суперкубке УЕФА. 0

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