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    Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики»

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    Главный тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий покинул свой пост, сообщает «Чемпионат».

    Валерий Непомнящий
    Валерий Непомнящий
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    Исполняющим обязанности назначен Валерий Климов, который был старшим тренером в штабе Непомнящего.

    75-летний Непомнящий возглавил «Балтику» летом этого года, подписав контракт на один сезон.

    По итогам 11 туров Футбольной национальной лиги калининградская команда набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

    После прихода в «Балтику» Непомнящий говорил: «Создаётся солидный клуб с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель — выход в РПЛ». 0

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