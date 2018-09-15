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    «МанСити» и «Челси» добились побед в АПЛ

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Фулхэм Челси Кардифф Сити Календарь АПЛ
    «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги.

    Лерой Сане
    Лерой Сане
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    Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 3:0.

    Уже на 2-й минуте Лерой Сане вывел хозяев вперед, воспользовавшись передачей Фернандиньо.

    На 21-й минуте Давид Сильва забил второй мяч «МанСити». Победную точку на 47-й минуте поставил Рахим Стерлинг.

    В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает третье место (13 очков), а «Фулхэм» — 15-е (4 очка).

    Чемпионат Англии. 5-й тур
    «Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — 2 Сане, 2:0 — 21 Сильва, 3:0 — 47 Стерлинг«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф (Гюндоган, 67), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Марез, 74), Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 54)«Фулхэм»: Беттинелли, Моусон, Одои, Кристи, Сери (Замбо-Ангисса, 56), Сессеньон, Юхансен, Макдоналд, Шюррле, Вьетто (Айите, 69), Митрович

    «Челси» на «Стэмфорд Бридж» уверенно обыграл «Кардифф Сити» — 4:1.

    На 16-й минуте Сулейман Бамба вывел гостей вперед, но еще до перерыва Эден Азар принес «синим» минимальный перевес в счете, отличившись на 37-й и 44-й минутах.

    На 80-й минуте Азар оформил хет-трик, реализовав пенальти. Еще через три минуты окончательный результат установил Виллиан.

    «Челси» возглавляет турнирную таблицу (15 очков), а «Кардифф» идет 16-м (2 очка).

    Чемпионат Англии. 5-й тур
    «Челси» — «Кардифф» — 4:1 (2:1)
    Голы: 0:1 — 16 Бамба, 1:1 — 37 Азар, 2:1 — 44 Азар, 3:1 — 80, пенальти Азар, 4:1 — 83 Виллиан«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 50), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 68), Канте, Азар (Дзаппакоста, 84), Жиру«Кардифф»: Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Артер (Ричардс, 46), Роллс, Рид (Патерсон, 71), Камараса, Хойлетт, Уорд (Мэдин, 77)
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