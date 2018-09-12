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    «Ювентус» продлил контракт с полузащитником

    Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Сами Хедирой.

    Сами Хедира
    Сами Хедира
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    Новое соглашение туринского клуба с футболистом сборной Германии рассчитано до лета 2021 года, тогда как предыдущее истекало по окончании нынешнего сезона.

    Хедира перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2015 года на правах свободного агента. За это время он провел 113 матчей, в которых его команда одержала 86 побед.

    В составе «Ювентуса» немец по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Италии.

    В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел в составе «Ювентуса» три матча в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом. 0

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