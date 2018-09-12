«Ювентус» продлил контракт с полузащитником

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение туринского клуба с футболистом сборной Германии рассчитано до лета 2021 года, тогда как предыдущее истекало по окончании нынешнего сезона.

Хедира перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2015 года на правах свободного агента. За это время он провел 113 матчей, в которых его команда одержала 86 побед.

В составе «Ювентуса» немец по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Италии.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел в составе «Ювентуса» три матча в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом. 0