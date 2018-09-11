Сборная Бельгии крупно обыграла Исландию в Лиге Наций

потерпела крупное поражение от(0:3) в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Счет на 29-й минуте ударом с пенальти открыл полузащитник бельгийцев Эден Азар, а уже на 31-й минуте удвоил преимущество команды гостей нападающий Ромелу Лукаку.

На 81-й минуте Лукаку оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

Сборные Бельгии и Исландии представляют вторую группу Лиги А. Их соперником по групповому этапу является Швейцария, которая в первом туре обыграла исландцев и теперь, как и бельгийцы, имеет в своём активе три очка.