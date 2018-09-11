Сборная Бельгии крупно обыграла Исландию в Лиге Наций

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
Счет на 29-й минуте ударом с пенальти открыл полузащитник бельгийцев Эден Азар, а уже на 31-й минуте удвоил преимущество команды гостей нападающий Ромелу Лукаку.
На 81-й минуте Лукаку оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.
Сборные Бельгии и Исландии представляют вторую группу Лиги А. Их соперником по групповому этапу является Швейцария, которая в первом туре обыграла исландцев и теперь, как и бельгийцы, имеет в своём активе три очка.
Лига наций А. Группа 2. 2-й тур
Исландия — Бельгия — 0:3 (0:2)
Голы: Э.Азар, 29 — с пенальти (0:1). Лукаку, 31 (0:2). Лукаку, 81 (0:3)Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Скуласон (Пальссон, 80), Ингасон, Магнуссон, Халльфредссон (Траустасон, 84), Б.Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон, Бедварссон (Сигтоурссон, 70)Бельгия: Куртуа, Компани, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Феррейра-Карраско (Шадли, 70), Тилеманс (Дембеле, 80), Э.Азар (Т.Азар, 89), Мертенс, ЛукакуПредупреждение: Сайварссон, 55