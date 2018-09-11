Генеральный директорзаявил, что ряд игроков команды входят в сферу интересов

«Манчестер Юнайтед» интересуется четырьмя футболистами «Чертаново» manutd.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Главная задача "Чертаново" — готовить футболистов для клубов РПЛ и национальной сборной, а что касается возможных задач повышения в классе в ближайшем будущем — это далекая перспектива. Мы понимаем, что когда-нибудь настанет тот момент, когда будем вынуждены отпустить наших футболистов в другие команды. Без должного финансирования удержать их невозможно.

Скажу больше: три футболиста основной команды "Чертаново" находятся в шорт-листе "Манчестер Юнайтед". И это без учёта Пиняева — речь только об основе. Не буду называть их имена, но контакт с ними есть. Посмотрим зимой, что получится.

За Пиняевым, кстати, они также продолжают следить. Попросили снова отпустить его к ним на стажировку в декабре. Про него никто не забыл. Они скоро поедут смотреть нашу команду на турнире в Мадриде, который вот-вот начнётся уже. Там будет выступать команда 2005 года. Не исключено, что и после этого турнира кто-то отправится в Англию. Школа для нас — очень важный аспект, мы её развиваем всеми возможными силами», — цитирует Ларина Onedivision.

Дебютант ФНЛ в турнирной таблице занимает восьмое место после 10 туров, имея в своем активе 16 очков. 0