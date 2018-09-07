Дубль Депая принёс Голландии победу над Перу

одержала волевую победу над(2:1) в домашнем товарищеском матче, который прошел в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».

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На 13-й минуте Педро Акино открыл счёт, результативную передачу записал на свой счёт игрок «Краснодара» Кристиан Куэва.

В середине второго тайма голландцы сравняли счет. На 62-й минуте провал в центре обороны сборной Перу привел к тому, что Мемфис Депай получил мяч от Френки Де Йонга и с 9 метров поразил ворота.

А на 83-й минуте Промес набрал отличную скорость по левому флангу и выполнил передачу в центр штрафной на набегавшего Мемфиса Депая, который с 10 метров забил победный гол.