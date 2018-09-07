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    Дубль Депая принёс Голландии победу над Перу

    Товарищеские матчи Сборная Голландии Сборная Перу
    Сборная Голландии одержала волевую победу над командой Перу (2:1) в домашнем товарищеском матче, который прошел в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».

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    На 13-й минуте Педро Акино открыл счёт, результативную передачу записал на свой счёт игрок «Краснодара» Кристиан Куэва.

    В середине второго тайма голландцы сравняли счет. На 62-й минуте провал в центре обороны сборной Перу привел к тому, что Мемфис Депай получил мяч от Френки Де Йонга и с 9 метров поразил ворота.

    А на 83-й минуте Промес набрал отличную скорость по левому флангу и выполнил передачу в центр штрафной на набегавшего Мемфиса Депая, который с 10 метров забил победный гол.

    Товарищеский матч
    Голландия — Перу — 2:1 (0:1)
    Голы: Акино, 13 (0:1). Депай, 60 (1:1). Депай, 83 (2:1)Голландия: Силлессен, Блинд, ван Дейк, Тете (Янмат, 72), де Лигт, Снайдер (Промес, 62), Вормер (Клюйверт, 85), Вайналдум (Преппер, 46), Стротман (де Йонг, 46), Бабел (Вилхена, 86), ДепайПеру: Гальесе, Рамос, Адвинкула, Трауко (Сандоваль, 59), Лойола, Сантамария (Абрам, 75), Куэва, Йотун (Картахена, 89), Акино (Пенья, 79), Фарфан, Каррильо (Калькатерра, 68)Предупреждения: Гальесе, 41. Сантамария, 69
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