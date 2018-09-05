Бывший защитник «Реала» вошел в тренерский штаб сборной Египта

Бывший защитники сборнойначал работу в тренерском штабе сборной

Мичел Сальгадо soccertoday.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Египта, 42-летний специалист будет ассистентом главного тренера команды Хавьера Агирре.

Сальгадо выступал за «Королевский клуб» в 1999-2009 годах, стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.

На клубном уровне он также выступал за испанскую «Сельту» и английский «Блэкберн». За сборную Испании провел более 50 матчей.

8 сентября сборной Египта предстоит провести отборочный матч Кубка Африканских Наций против национальной команды Нигера. 0