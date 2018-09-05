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    Бывший защитник «Реала» вошел в тренерский штаб сборной Египта

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    Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо начал работу в тренерском штабе сборной Египта.

    Мичел Сальгадо
    Мичел Сальгадо
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    Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Египта, 42-летний специалист будет ассистентом главного тренера команды Хавьера Агирре.

    Сальгадо выступал за «Королевский клуб» в 1999-2009 годах, стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.

    На клубном уровне он также выступал за испанскую «Сельту» и английский «Блэкберн». За сборную Испании провел более 50 матчей.

    8 сентября сборной Египта предстоит провести отборочный матч Кубка Африканских Наций против национальной команды Нигера. 0

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