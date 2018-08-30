Призер Евро-2008 может перейти в «Енисей»

Полузащитникможет перейти в сообщает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время 34-летний хавбек выступает за «Балтику». Его контракт с клубом из Калининграда рассчитан до лета 2019 года, но он покинет его и станет свободным агентом.

«Все детали еще не улажены. Ближе к сегодняшнему вечеру все будет ясно», — рассказала Торбинский.

В текущем сезоне первенства ФНЛ Торбинский принял участие в 8 матчах и забил один мяч. Торбинский перешел в «Балтику» прошлой зимой из кипрского клуба «Пафос». До этого футболист выступал за «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Локомотив» и «Спартак».

В составе сборной России, с которой он стал бронзовым призером Евро-2008, хавбек провел 30 матчей и забил два гола. 0