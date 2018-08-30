Рыбусь хочет в соперники «Наполи», «Лион» и «Галатасарай»

Защитник московского «Локомотива»поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Из второй корзины хочу в соперники "Наполи", где играют два моих друга Милик и Зелиньски.

Из третьей корзины пусть будет "Лион". "Галатасарай" — из четвёртой», — приводит слова Рыбуся пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

Рыбусь с 2016 по 2017 год выступал за «Лион», после чего перешёл в «Локомотив».

Напомним, что «Локомотив» будет в первой корзине перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдёт в Монако сегодня, 30 августа, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «железнодорожники» 1 сентября сыграют на выезде с «Краснодаром». 0