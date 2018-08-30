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    Рыбусь хочет в соперники «Наполи», «Лион» и «Галатасарай»

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    Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

    Мацей Рыбусь
    Мацей Рыбусь
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    «Из второй корзины хочу в соперники "Наполи", где играют два моих друга Милик и Зелиньски.

    Из третьей корзины пусть будет "Лион". "Галатасарай" — из четвёртой», — приводит слова Рыбуся пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

    Рыбусь с 2016 по 2017 год выступал за «Лион», после чего перешёл в «Локомотив».

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    • Напомним, что «Локомотив» будет в первой корзине перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдёт в Монако сегодня, 30 августа, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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