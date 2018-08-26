«Уотфорд» одолел на своем поле «Кристал Пэлас»

Фрагмент матча
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В составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Перейра и Хосе Холебас. За «Кристал Пэлас» гол забил Уилфрид Заа.
После этой игры «Уотфорд» набрал девять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с тремя баллами расположился на 11 месте.
В следующем туре «Уотфорд» дома сыграет с «Тоттенхэмом», а «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Саутгемптон».
Англия — Премьер-лига. 3-й тур
«Уотфорд» — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 — 53 Перейра, 2:0 — 71 Холебас, 2:1 — 78 Заа«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Холебас, Янмат, Кабаселе, Хьюз, Капу, Дукуре, Перейра, Дини (Саксесс, 90), Грэй (Сема, 73)«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, ван Анхолт, Уорд, Келли, Таунсенд, Шлупп (Майер, 75), Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке (Серлот, 85)Предупреждения: Капу (4), Заа (7), Янмат (37), Майер (80), Холебас (84), Перейра (86)