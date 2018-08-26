«Уотфорд» одолел на своем поле «Кристал Пэлас»

В матче третьего тура английской Премьер-лигина своем поле одолелсо счетом 2:1 (0:0).

Фрагмент матча twitter.com/watfordfc 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Перейра и Хосе Холебас. За «Кристал Пэлас» гол забил Уилфрид Заа.

После этой игры «Уотфорд» набрал девять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с тремя баллами расположился на 11 месте.

В следующем туре «Уотфорд» дома сыграет с «Тоттенхэмом», а «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Саутгемптон».