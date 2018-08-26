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    Минспорта создаст в Волгограде футбольную академию

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    Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в Волгограде будет создана футбольная академия.

    Павел Колобков
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    В ходе рабочего визита в Волгоград Колобков осмотрел спортивные объекты города, побывал на построенной к ЧМ-2018 «Волгоград Арене».

    «Сегодня на встрече с губернатором региона мы как раз обсуждали наследие чемпионата мира, проехались, посмотрели, как изменился город, какие дальнейшие планы есть на развитие спортивной инфраструктуры, был очень интересный визит, проехали три стадиона.

    Самое важное, что мы договорились создавать здесь футбольную академию при поддержке Министерства спорта РФ. Мы уже обсудили концепцию центра, который будет не только футбольным, проект очень интересный.

    С регионом мы находимся на одной волне понимания развития массового спорта и спорта высших достижений, подкупает заряженность и желание области развиваться в этом направлении», — приводит слова Колобкова ТАСС. 0

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