Мещеряков: В первом тайме «Локомотив» экономил силы

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал победу железнодорожников над(2:1) в 5-м туре РПЛ.

«Первый тайм отстояли, а во втором как начали бегать — сразу пришла игра. Почему стояли в первой половине встречи? Силы, наверное, экономили. Это тренер будет разбирать.

Будем оценивать сезон по его окончанию. Посмотрим, как сыграем вторую половину чемпионата. Иногда мы ее проводим несколько хуже, чем первую. Хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.

Скоро Лига чемпионов. Хочется, чтобы попались "Барселона", "Реал", "Ювентус". Будем стараться, чтобы эти команды приезжали к нам в страну и зрители видели такие игры.

Лига чемпионов — это тот турнир, к которому все игроки стремятся. Хочется, чтобы сюда приезжали сильные команды, и мы показывали сильную игру.

Я думаю, чем больше зрителей будет приходить на наши матчи — тем интереснее у нас будут игры, тем меньше судьи будут ошибаться, и тем больше будет развиваться российский футбол», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0