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    Гол Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Анжи»

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Анжи» (2:1) в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

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    Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Фарфан догнал мяч на правом фланге, сделал передачу назад, на Мацея Рыбуся, который навесил в штрафную. Миранчук в последний момент не стал трогать мяч, и он залетел в дальний угол.

    А на 73-й минуте Крыховяк выполнил отличную передачу от центральной линии, Федор Смолов, открывшись на грани офсайда, оторвался от защитника, обработал мяч и перебросил вышедшего навстречу Дюпина, попав по центру ворот.

    А в компенсированное время, по итогам борьбы Кверквелии с Ахъядовым в штрафной «Локомотива», боковой арбитр показал главному, что нужно назначать 11-метровый, который реализовал Владислав Кулик.

    После этого матча «Локомотив» с 8 очками поднялся на 5-е место, а «Анжи» на 15-м месте — 3 очка.

    РПЛ. 5-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1 (0:0)
    Голы: Рыбус, 55 (1:0). Смолов, 73 (2:0). Кулик, 90+3 — с пенальти (2:1)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Лысов, Фарфан (Ротенберг, 81), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 86), Фернандеш, Смолов (Эдер, 85)«Анжи» (Махачкала): Дюпин, Савичев, Чансельор, Новосельцев, Белоруков, Гапон, Кулик, Чайковский, Рабиу (Ондуа, 54), Гиголаев (Мохаммад, 83), Маркелов (Ахъядов, 79)Предупреждения: Белоруков, 38. Гапон, 49. Чайковский, 66. Фернандеш, 67. Маркелов, 67. Фарфан, 67. Ондуа, 69
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