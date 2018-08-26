Гол Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Анжи»

Московскийодержал домашнюю победу над махачкалинским(2:1) в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Фарфан догнал мяч на правом фланге, сделал передачу назад, на Мацея Рыбуся, который навесил в штрафную. Миранчук в последний момент не стал трогать мяч, и он залетел в дальний угол.

А на 73-й минуте Крыховяк выполнил отличную передачу от центральной линии, Федор Смолов, открывшись на грани офсайда, оторвался от защитника, обработал мяч и перебросил вышедшего навстречу Дюпина, попав по центру ворот.

А в компенсированное время, по итогам борьбы Кверквелии с Ахъядовым в штрафной «Локомотива», боковой арбитр показал главному, что нужно назначать 11-метровый, который реализовал Владислав Кулик.

После этого матча «Локомотив» с 8 очками поднялся на 5-е место, а «Анжи» на 15-м месте — 3 очка.