Гол Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Анжи»

Фрагмент матча
«Локомотив»
Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Фарфан догнал мяч на правом фланге, сделал передачу назад, на Мацея Рыбуся, который навесил в штрафную. Миранчук в последний момент не стал трогать мяч, и он залетел в дальний угол.
А на 73-й минуте Крыховяк выполнил отличную передачу от центральной линии, Федор Смолов, открывшись на грани офсайда, оторвался от защитника, обработал мяч и перебросил вышедшего навстречу Дюпина, попав по центру ворот.
А в компенсированное время, по итогам борьбы Кверквелии с Ахъядовым в штрафной «Локомотива», боковой арбитр показал главному, что нужно назначать 11-метровый, который реализовал Владислав Кулик.
После этого матча «Локомотив» с 8 очками поднялся на 5-е место, а «Анжи» на 15-м месте — 3 очка.
РПЛ. 5-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1 (0:0)
Голы: Рыбус, 55 (1:0). Смолов, 73 (2:0). Кулик, 90+3 — с пенальти (2:1)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Лысов, Фарфан (Ротенберг, 81), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 86), Фернандеш, Смолов (Эдер, 85)«Анжи» (Махачкала): Дюпин, Савичев, Чансельор, Новосельцев, Белоруков, Гапон, Кулик, Чайковский, Рабиу (Ондуа, 54), Гиголаев (Мохаммад, 83), Маркелов (Ахъядов, 79)Предупреждения: Белоруков, 38. Гапон, 49. Чайковский, 66. Фернандеш, 67. Маркелов, 67. Фарфан, 67. Ондуа, 69