«Бордо» на своем поле вырвал победу у «Монако»

В матче 3-го тура чемпионата Франциина своем поле одержал победу надсо счетом 2:1.

В составе победителей дубль на свой счет записал нападающий Франсуа Камано? реализовавший пенальти на 48-й минуте и забивший с игры в компенсированное время.

У «Монако» голом на 63-й минуте отметился форвард Пьетро Пеллегри.

Отметим, что на 86-й минуте форвард «Бордо» Самуэль Калу Оджим не смог реализовать пенальти.

Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в этой встрече — он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной 8 августа.

После этой победы «Бордо» набрал три очка и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Монако», имея в активе четыре балла, расположился на девятом месте. 0