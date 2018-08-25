«Вулверхэмптон» отобрал очки у «Манчестер Сити»

«Вулверхэмптон» не удержал победу
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Встреча прошла на стадионе «Молине» и завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев голом отметился защитник Вийи Боли, забивший на 57-й минуте. Подопечные Пепа Гвардиолы сравняли счет на 69-й минуте, когда мяч в ворота хозяев отправил Эмерик Ляпорт.
После трех туров «Вулверхэмптон» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав два очка. Действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», заработал семь баллов и находится на первом месте.
В следующем туре АПЛ 1 сентября «Вулверхэмптон» на выезде сыграет с «Вест Хэмом», а «Манчестер Сити» примет на своем поле «Ньюкасл».
АПЛ. 3-й тур
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 1:1 (0:0)
Голы: Боли, 57 — Ляпорт, 69«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро (Рубен Винагре, 85), Беннетт, Диогу Жота, Рубен Невеш, Элдер Кошта (Траоре, 72), Моутинью, Доэрти, Хименес«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, Гюндоган (Сане, 77), Сильва, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 62), Стерлинг (Марез, 85), АгуэроПредупреждения: Компани (12), Коуди (41), Сильва (60)