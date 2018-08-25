«Вулверхэмптон» отобрал очки у «Манчестер Сити»

сыграли вничью в матче третьего тура английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» не удержал победу twitter.com/wolves 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча прошла на стадионе «Молине» и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев голом отметился защитник Вийи Боли, забивший на 57-й минуте. Подопечные Пепа Гвардиолы сравняли счет на 69-й минуте, когда мяч в ворота хозяев отправил Эмерик Ляпорт.

После трех туров «Вулверхэмптон» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав два очка. Действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», заработал семь баллов и находится на первом месте.

В следующем туре АПЛ 1 сентября «Вулверхэмптон» на выезде сыграет с «Вест Хэмом», а «Манчестер Сити» примет на своем поле «Ньюкасл».