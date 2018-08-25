Кононов: Система VAR обязана быть в РПЛ

Главный тренерпрокомментировал работу судей в последних матчах РПЛ с участием тульской команды, подчеркнув необходимость внедрения VAR.

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«Я в Facebook буду всегда выкладывать спорные судейские эпизоды, пока в нашем чемпионате не появится система VAR. Считаю, она обязана быть. У нас серьезный чемпионат, шестой в европейском первенстве. У нас достаточно финансов и достаточно клубов, которые заинтересованы, чтобы эта система была на каждом стадионе.

Те ошибки арбитров, которые происходили в наших матчах, очень отрицательно влияют на атмосферу, связанную с футболом. Комментировать, умышленно они допускаются или нет, не буду. Но хочу, чтобы эти ошибки можно было предотвратить с помощью новых технологий, которые уже есть в чемпионатах Европы. Это я буду отстаивать», — цитирует Кононова «Чемпионат». 0