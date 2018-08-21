«Зенит» и «Мольде» рассудит Айтекин

УЕФА назначил арбитров на первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы.

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Встречу «Зенит» — «Мольде», которая пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге, рассудит бригада арбитров из Германии во главе с Денизом Айтекином.

Айтекину будут помогать лайнсмены Рафаэль Фольтин и Эдуард Бейтингер. Резервным арбитром матча назначен Харм Осмерс.

На матче «Уфа» — «Рейнджерс» будет работать польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански, которому будут помогать ассистенты Марцин Бонек и Давид Игор Голис. Четвертый рефери — Збигнев Добрынин.

Российские судьи Владислав Безбородов, Валерий Данченко, Максим Гаврилин и Алексей Еськов получили назначение на матч «Сарпсборг» — «Маккаби» Тель-Авив. 0