Хохлов: Дерби со «Спартаком» стоит особняком, но страха нет

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над(3:0) в матче четвёртого тура РПЛ.

«Матч однозначно можно разделить на две части. Первый тайм не то чтобы провалили, но провели не так, как планировали. Второй тайм провели получше, моменты появились, забили, реализация была нормальная.

В идеальном состоянии ли подходим к "Спартаку", нужно будет спрашивать перед матчем. В оборонительном плане сегодня было то, что я хочу видеть, а в атаке есть в чём прибавлять.

Всё-таки это ещё не то "Динамо", которое мы хотим видеть. Те позиции, которые требуют усиления, обозначены. Есть и конкретные имена. Остальное уже зависит не от меня.

"Спартак" не боимся. Уважительно относимся к любой команде. Для "Динамо" дерби со "Спартаком" стоит особняком, но страха нет», — передаёт слова Хохлова «Чемпионат». 0