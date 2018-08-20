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    Хохлов: Дерби со «Спартаком» стоит особняком, но страха нет

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    Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Уфой» (3:0) в матче четвёртого тура РПЛ.

    Дмитрий Хохлов
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    «Матч однозначно можно разделить на две части. Первый тайм не то чтобы провалили, но провели не так, как планировали. Второй тайм провели получше, моменты появились, забили, реализация была нормальная.

    В идеальном состоянии ли подходим к "Спартаку", нужно будет спрашивать перед матчем. В оборонительном плане сегодня было то, что я хочу видеть, а в атаке есть в чём прибавлять.

    Всё-таки это ещё не то "Динамо", которое мы хотим видеть. Те позиции, которые требуют усиления, обозначены. Есть и конкретные имена. Остальное уже зависит не от меня.

    "Спартак" не боимся. Уважительно относимся к любой команде. Для "Динамо" дерби со "Спартаком" стоит особняком, но страха нет», — передаёт слова Хохлова «Чемпионат». 0

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