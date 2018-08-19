«Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд»

Серхио Агуэро
twitter.com/mancity
Встреча завершилась разгромной победой «горожан» — 6:1.
Хет-триком в составе «Ман Сити» отличился Серхио Агуэро, который благодаря этому вышел на второе место по количеству голов в АПЛ среди легионеров (145 мячей).
Еще по голу у «Сити» забили Габриэль Жезус и Давид Сильва. Также в собственные ворота мяч отправил Теренс Конголо.
У гостей гол на счету Йона Горенца-Станковича.
Таким образом, «Ман Сити» одержал вторую победу на старте чемпионата. У «Хаддерсфилда» — 0 очков.
Английская Премьер-лига. 2-й тур
«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» — 6:1 (3:1)
Голы: Агуэро, 25 (1:0). Габриэл Жезус, 31 (2:0). Агуэро, 35 (3:0). Горенц-Станкович, 43 (3:1). Сильва, 48 (4:1). Агуэро, 75 (5:1). Конголо, 84 — в свои ворота (6:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Стоунс, Ляпорт, Фернандиньо, Гюндоган (Фоден, 82), Бернарду Силва, Давид Сильва (Марез, 64), Менди, Габриэл Жезус, Агуэро (Сане, 76)«Хаддерсфилд»: Хамер, Смит, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович, Леве, Хадергьонай, Биллинг, Притчард (Диакаби, 61), Сабири (Депуатр, 46), Мунье (Собхи, 84)Предупреждения: Биллинг, 51. Шиндлер, 69