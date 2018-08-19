«Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд»

В матче второго тура английской Премьер-лигипринимал

Встреча завершилась разгромной победой «горожан» — 6:1.

Хет-триком в составе «Ман Сити» отличился Серхио Агуэро, который благодаря этому вышел на второе место по количеству голов в АПЛ среди легионеров (145 мячей).

Еще по голу у «Сити» забили Габриэль Жезус и Давид Сильва. Также в собственные ворота мяч отправил Теренс Конголо.

У гостей гол на счету Йона Горенца-Станковича.

Таким образом, «Ман Сити» одержал вторую победу на старте чемпионата. У «Хаддерсфилда» — 0 очков.