Кононов: Большое неуважение арбитру — удаление было неоправданным

Главный тренер «Арсенала»рассказал, что недоволен работой судьи Владислава Безбородова, после поражения от(0:3).

Грузинский защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава был удален за фол последней надежды на 67-й минуте при счете 1:0 в пользу ЦСКА

«Ключевой момент — это неоправданное удаление. Это — ошибка рефери. Отсюда и выходит такой счет, как 0:3. мы достойно отыграли эту игры.

Ребятам — уважение за вторую игру, которую они играли в меньшинстве, так, чтобы победить. Большое неуважение — главному арбитру.

У нас только что пришел Джорджевич — играет с листа. Да, нам сыгранности не хватает. "Зенит" провел ту игру мощно, чего я не видел у ЦСКА.

Но у армейцев все еще впереди — команда молодая, интересная. Если бы не удаление, мы бы играли совсем по-другому», — приводит слова тренера «Советский Спорт». 0