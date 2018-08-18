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    Кононов: Большое неуважение арбитру — удаление было неоправданным

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    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал, что недоволен работой судьи Владислава Безбородова, после поражения от ЦСКА (0:3).

    Олег Кононов
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    Грузинский защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава был удален за фол последней надежды на 67-й минуте при счете 1:0 в пользу ЦСКА

    «Ключевой момент — это неоправданное удаление. Это — ошибка рефери. Отсюда и выходит такой счет, как 0:3. мы достойно отыграли эту игры.

    Ребятам — уважение за вторую игру, которую они играли в меньшинстве, так, чтобы победить. Большое неуважение — главному арбитру.

    У нас только что пришел Джорджевич — играет с листа. Да, нам сыгранности не хватает. "Зенит" провел ту игру мощно, чего я не видел у ЦСКА.

    Но у армейцев все еще впереди — команда молодая, интересная. Если бы не удаление, мы бы играли совсем по-другому», — приводит слова тренера «Советский Спорт». 0

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