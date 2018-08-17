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    РПЛ. «Оренбург» обыграл «Анжи», «Краснодар» будет принимать «Спартак»

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    С 17 по 20 августа в Российской Премьер-лиге проходят матчи четвертого тура
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    «Анжи» — «Оренбург» — 1:3

    В стартовом матче четвертого тура Российской Премьер-лиги «Анжи» принимал «Оренбург».

    Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

    «Анжи» открыл счет в матче на 12-й минуте благодаря точному удару Ивана Новосельцева.

    На 41-й минуте хозяева могли увеличивать свое преимущество. Иван Маркелов заработал одиннадцатиметровый, однако сам же его не реализовал — Евгений Фролов среагировал на удар.

    «Оренбург» отыгрался во второй половине матча — после фола Новосельцева арбитр указал на «точку». С пенальти отличился Денис Попович.

    На 77-й минуте «Оренбург» вышел вперед — после паса Адесойе Ойеволе отличился Алексей Сутормин.

    Еще через шесть минут гости поставили точку в матче — Андреа Чуканов отправил мяч в сетку красивым ударом с лета.

    После этого матча «Оренбург» набрал 9 очков и догнал «Зенит». У «Анжи» — 3 очка и одиннадцатая строчка.

    Российская Премьер-лига. 4-й тур
    «Анжи» (Махачкала) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:3 (1:0)
    Голы: Новосельцев, 12 (1:0). Попович, 69 — с пенальти (1:1). Сутормин, 77 (1:2). Чуканов, 83 (1:3)«Анжи»: Дюпин, Савичев, Удалый, Чансельор, Новосельцев, Гапон, Кацаев (Ондуа, 66), Рабиу, Кулик, Гиголаев (Агаларов, 74), Маркелов (Мохаммад, 86)«Оренбург»: Фролов, Сутормин, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Мишкич, Афонин, Чиркин (Попович, 46), Бреев (Чуканов, 57), Козлов (Кулишев, 87)Предупреждения: Чиркин, 8. Бегич, 40. Маркелов, 54. Удалый, 60. Новосельцев, 68. Сиваков, 71. Рабиу, 72Нереализованный пенальти: Маркелов (Анжи), 41 (вратарь)

    ЦСКА — «Арсенал»

    18 августа, 16:30

    «Краснодар» — «Спартак»

    18 августа, 19:00

    «Ахмат» — «Рубин»

    18 августа, 21:30

    «Крылья Советов» — «Локомотив»

    19 августа, 16:30

    «Зенит» — «Урал»

    19 августа, 19:00

    «Ростов» — «Енисей»

    19 августа, 21:30

    «Динамо» — «Уфа»

    20 августа, 19:30

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