РПЛ. «Оренбург» обыграл «Анжи», «Краснодар» будет принимать «Спартак»

«Анжи» — «Оренбург» — 1:3
В стартовом матче четвертого тура Российской Премьер-лиги «Анжи» принимал «Оренбург».
Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.
«Анжи» открыл счет в матче на 12-й минуте благодаря точному удару Ивана Новосельцева.
На 41-й минуте хозяева могли увеличивать свое преимущество. Иван Маркелов заработал одиннадцатиметровый, однако сам же его не реализовал — Евгений Фролов среагировал на удар.
«Оренбург» отыгрался во второй половине матча — после фола Новосельцева арбитр указал на «точку». С пенальти отличился Денис Попович.
На 77-й минуте «Оренбург» вышел вперед — после паса Адесойе Ойеволе отличился Алексей Сутормин.
Еще через шесть минут гости поставили точку в матче — Андреа Чуканов отправил мяч в сетку красивым ударом с лета.
После этого матча «Оренбург» набрал 9 очков и догнал «Зенит». У «Анжи» — 3 очка и одиннадцатая строчка.
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