Икарди вызван в сборную Аргентины, Месси — нет

Исполняющий обязанности главного тренераогласил заявку на ближайшие товарищеские матчи против

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Впервые за долгое время вызов в сборную получил нападающий «Интера» Мауро Икарди.

В то же время лидер аргентинской сборной Лионель Месси, как и сообщалось ранее, пропустит ближайшие матчи. Ожидается, что Месси по договоренности с тренером не будут вызывать в сборную до конца этого года.

Также отметим, что вызов в сборную получил защитник «Зенита» Леандро Паредес.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Ромеро, Рулли, Армани;

Защитники: Меркадо, Агуна, Мори, Пецелла, Салвио, Тальяфико, Каннеманн, Франко, Пласидо, Бустос;

Полузащитники: Меца, Варгас, Церви, Васкес, Ло Чельсо, Паредес, Аскасибар, Батталья, Паласиос, Г. Мартинез;

Нападающие: Павон, Корреа, Л. Мартинез, Икарди, Симеоне, Дибала. 0