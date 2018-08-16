ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеНовый король Парижа
  • 22:41
    • Хет-трик Дзюбы вывел «Зенит» в 4-й раунд квалификации Лиги Европы
  • 23:33
    • «Уфа» сыграет с «Рейнджерс» в плей-офф квалификации Лиги Европы
  • 23:18
    • Гуренко: У «Зенита» был шанс только в забросах, штрафных и «Газпроме»
  • 22:02
    • «Севилья» забила пять безответным мячей «Жальгирису»
  • 19:57
    • «Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
    Все новости спорта

    Руководству РФС нужно уйти в отставку, считает президент «Армавира»

    ФНЛ Футбол России РФС Календарь ФНЛ
    Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал решение апелляционного комитета РФС, который отклонил протест клуба на результат матча 1-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровск» (0:3).

    Руководство РФС
    Руководство РФС
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Тогда в составе команды с Дальнего Востока играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре первенства ПФЛ-2017/18 в игре «Арарата», за который тогда выступал, с «Зорким».

    «Почему отклонили нашу апелляцию, непонятно. Мотивировочную часть, как обычно, пришлют нам через какое-то время. Я внимательно изучил аналогичное решение КДК, оно вряд ли изменится.

    Футболист Квеквескири вышел на поле незаконно. Разве этого недостаточно для отмены результата, если в регламенте написано, что ответственность несет футбольный клуб. Оказывается, нет.

    Говорят, что в "СКА-Хабаровске" получили документы о том, что футболист может играть. В ФНЛ и ПФЛ забыли указать тот факт, что Квеквескири должен автоматически пропустить матч. Бумагу прислали уже на 4-й минуте матча.

    Мне кажется, сейчас ищут стрелочника в ПФЛ, на которого спустят всех собак. Этим хотят закончить все дело. При этом никто из руководства РФС и обеих лиг не извинился перед нами, не говорит про эту ошибку. Но если вы виноваты, значит, вину нужно признать.

    Отмена результата не допускается в принципе. Нарушен главный регламент ФНЛ, а также дисциплинарный, где об этом говорится.

    Вину признали, а кто виноват, определить не могут. Нигде не говорят, что футболист Квеквескири участвовал в матче незаконно.

    Завтра на сайте в развернутом виде разместим решение КДК. Когда придет мотивировочная часть решения апелляционного комитета, опубликуем и его.

    Если нарушения регламента будут спускать на тормозах, скоро дойдем до того, что конституцию будут нарушать и по понятиям будут определять — можно или нельзя убивать.

    Везде записано, что ответственность несет футбольный клуб, и есть практика по делу футболиста Войделя в прошлом сезоне. Очень странно — все говорят о том, что все было незаконно, но отменять результат матча отказываются.

    Будем думать по поводу CAS. Все-таки если РФС берет на себя вину, давно пора бы принести извинения нашим болельщикам.

    Если у людей, которые возглавляют наш футбол, есть совесть и честь, после решения, по которому они плюют на собственные регламенты, надо уходить в отставку.

    Я люблю свою страну, и хочу, чтобы в ней был порядок и закон. Если кто-то его нарушит, должен понести за это ответственность», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый король Парижа
  • Вчера в 18:58
    •
  • Прогноз
  • «Анжи» — «Оренбург»
  • 1.75
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Оренбург» в Каспийске свою победную серию?
  • «Анжи» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — ПАОК Футбол Теперь и ПАОК. Новейшая история красно-белого срама в ЕвропеВылет «Спартака» из Лиги чемпионов — в нашем обзоре спортивной прессы Вчера в 21:140
  • 16:39
    • Агент: Уход Ригони из «Зенита» — это не его решение
  • 16:10
    • СМИ: «Зенит» отпустил Ригони в итальянский клуб
  • 12:53
    • Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА
    Жозе Моуринью Футбол Осторожно, матчи начинаются. У Англии проблемы с трансферным окномКак АПЛ найти компромисс между закрытием трансферного окна и началом нового сезона? Вчера в 19:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» просто обязан победить
  • 4,51
    •
  • 23:47
    • Иванович: Удаление Паредеса? У нас лучше получилось вдесятером
  • 23:11
    • Семак: Футболисты «Зенита» — герои в моих глазах
  • 22:57
    • «Витесс» Слуцкого уступил «Базелю» и вылетел из Лиги Европы
    «Спартак» — ПАОК Футбол Не уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для КаррерыРеакция спортивных СМИ на еврокубковое фиаско «Спартака» Вчера в 02:170
  • 22:18
    • Руководству РФС нужно уйти в отставку, считает президент «Армавира»
  • 21:49
    • «Сассуоло» усилился защитником «Барселоны»
  • 21:34
    • «РБ Лейпциг» вышел в плей-офф квалификации ЛЕ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие