Руководству РФС нужно уйти в отставку, считает президент «Армавира»

Президент «Армавира»прокомментировал решение апелляционного комитета РФС, который отклонил протест клуба на результат матча 1-го тура первенства ФНЛ со(0:3).

Тогда в составе команды с Дальнего Востока играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре первенства ПФЛ-2017/18 в игре «Арарата», за который тогда выступал, с «Зорким».

«Почему отклонили нашу апелляцию, непонятно. Мотивировочную часть, как обычно, пришлют нам через какое-то время. Я внимательно изучил аналогичное решение КДК, оно вряд ли изменится.

Футболист Квеквескири вышел на поле незаконно. Разве этого недостаточно для отмены результата, если в регламенте написано, что ответственность несет футбольный клуб. Оказывается, нет.

Говорят, что в "СКА-Хабаровске" получили документы о том, что футболист может играть. В ФНЛ и ПФЛ забыли указать тот факт, что Квеквескири должен автоматически пропустить матч. Бумагу прислали уже на 4-й минуте матча.

Мне кажется, сейчас ищут стрелочника в ПФЛ, на которого спустят всех собак. Этим хотят закончить все дело. При этом никто из руководства РФС и обеих лиг не извинился перед нами, не говорит про эту ошибку. Но если вы виноваты, значит, вину нужно признать.

Отмена результата не допускается в принципе. Нарушен главный регламент ФНЛ, а также дисциплинарный, где об этом говорится.

Вину признали, а кто виноват, определить не могут. Нигде не говорят, что футболист Квеквескири участвовал в матче незаконно.

Завтра на сайте в развернутом виде разместим решение КДК. Когда придет мотивировочная часть решения апелляционного комитета, опубликуем и его.

Если нарушения регламента будут спускать на тормозах, скоро дойдем до того, что конституцию будут нарушать и по понятиям будут определять — можно или нельзя убивать.

Везде записано, что ответственность несет футбольный клуб, и есть практика по делу футболиста Войделя в прошлом сезоне. Очень странно — все говорят о том, что все было незаконно, но отменять результат матча отказываются.

Будем думать по поводу CAS. Все-таки если РФС берет на себя вину, давно пора бы принести извинения нашим болельщикам.

Если у людей, которые возглавляют наш футбол, есть совесть и честь, после решения, по которому они плюют на собственные регламенты, надо уходить в отставку.

Я люблю свою страну, и хочу, чтобы в ней был порядок и закон. Если кто-то его нарушит, должен понести за это ответственность», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс». 0