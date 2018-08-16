«Витесс» Слуцкого уступил «Базелю» и вылетел из Лиги Европы

Швейцарскийодержал домашнюю победу над голландским(1:0) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Уже на 26-й минутуе гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Джейк Кларк-Салтер.

А спустя 4 минуты Албиан Аети забил единственный мяч.

Первый матч завершился победой «Базеля» со счетом 1:0. Швейцарский клуб вышел в 4-й раунд квалификации ЛЕ.

Напомним, что «Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

В другом матче «Бешикташ» на выезде уступил австрийскому клубу ЛАСК (1:2) в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

В первом матче турецкий клуб победил со счетом 1:0, и благодаря голу Альваро Негредо на последних минутах прошел дальше за счет мяча, забитого на чужом поле.

Брестское «Динамо» победило кипрский «Аполлон» со счетом 1:0, но покинуло розыгрыш турнира, так как в первом матче уступило 0:4. 0