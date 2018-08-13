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    Луческу: Мы приехали в Москву, чтобы победить «Спартак»

    ПАОК Лига чемпионов Спартак Футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу поделился мнением о предстоящем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

    Рэзван Луческу
    Рэзван Луческу
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    Напомним, в первом матче, который прошел в Салониках, «Спартак» проиграл греческому клубу со счетом 2:3, хотя вел по ходу встречи со счетом 2:0.

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    • «Мы приехали в Москву, чтобы делать свою работу — победить. Мы отлично знаем свои сильные стороны. Впрочем, играем против такого же сильного соперника.

    Для меня и команды это важный матч, это же Лига чемпионов! Мы здесь не просто чтобы защищаться и выйти в следующий этап — хотим именно победить.

    Сыграет ли капитан Виейринья? Пока окончательное решение по нему не принято. Но для нас важны все игроки», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Луческу не стал комментировать информацию, что игроки ПАОКа получат солидную сумму за проход «Спартака».

    По данным портала Betfootball.gr, президент греческого клуба готов заплатить команде 1 миллион евро.

    «У нас есть определенные цели, и это главное. Не знаю, использовали ли мы слабость "Спартака" на левом фланге, или сами сыграли сильно.

    Мы просто должны показать свою игру, реагировать на любую ситуацию, без мяча быть агрессивными, играть компактно. Мы забиваем в каждом матче, и делаем это не только из-за ошибок соперников», — сказал он. 0

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