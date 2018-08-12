«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» на своем поле

в стартовом туре сезона-2018/19 на своем поле одержал крупную победу над лондонским— 4:0 (2:0).

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Счет в матче открыл хавбек Мохамед Салах, отличившийся на 19-й минуте после передачи защитника Эндрю Робертсона. До перерыва преимущество мерсисайдцев удвоил нападающий Садио Мане. В начале второго тайма Мане оформил дубль, а точку в матче поставил форвард Дэниел Старридж на 88-й минуте.

В другой встрече «Саутгемптон» и «Бернли» разошлись миром. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 0:0.