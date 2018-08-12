«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» на своем поле

Мохамед Салах
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Счет в матче открыл хавбек Мохамед Салах, отличившийся на 19-й минуте после передачи защитника Эндрю Робертсона. До перерыва преимущество мерсисайдцев удвоил нападающий Садио Мане. В начале второго тайма Мане оформил дубль, а точку в матче поставил форвард Дэниел Старридж на 88-й минуте.
В другой встрече «Саутгемптон» и «Бернли» разошлись миром. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 0:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур
«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 4:0 (2:0)
Голы: Салах, 19 (1:0). Мане, 45 (2:0). Мане, 53 (3:0). Старридж, 88 (4:0)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум, Кейта, Роберту Фирмину (Хендерсон, 69), Салах (Старридж, 87), Мане (Шачири, 82)«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Райс (Снодграсс, 46), Нобл, Уилшир, Арнаутович (Ярмоленко, 67), Антонио, Фелипе Андерсон (Эрнандес, 62)Предупреждения: Александр-Арнолд, 22. Антонио, 52. Бальбуэна, 55