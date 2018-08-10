Далич продолжит работу со сборной Хорватии

, под руководством которого сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира 2018 года, продолжит работу с командой, информирует сайт Хорватской футбольной ассоциации.

Об этом стало известно по итогам встречи специалиста с Давором Шукером, на которой были подведены итоги выступления на мировом первенстве.

Далич и Шукер открыто и конструктивно обсудили все вопросы и согласовали все важные темы.

«Мне было важно открыто поговорить с президентом на все важные темы и поблагодарить Давора за понимание моей позиции. Думаю, мы решили все вопросы, поэтому я с нетерпением жду новых вызовов», — заявил Далич.

Официально о подписании нового контракта должно быть объявлено на следующей сессии исполнительного комитета Хорватской футбольной ассоциации.

20 августа Златко Далич огласит имена футболистов, вызванных для подготовки к сентябрьским матчам против Португалии и Испании. 0