Далич продолжит работу со сборной Хорватии

Златко Далич
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Об этом стало известно по итогам встречи специалиста с Давором Шукером, на которой были подведены итоги выступления на мировом первенстве.
Далич и Шукер открыто и конструктивно обсудили все вопросы и согласовали все важные темы.
«Мне было важно открыто поговорить с президентом на все важные темы и поблагодарить Давора за понимание моей позиции. Думаю, мы решили все вопросы, поэтому я с нетерпением жду новых вызовов», — заявил Далич.
Официально о подписании нового контракта должно быть объявлено на следующей сессии исполнительного комитета Хорватской футбольной ассоциации.
20 августа Златко Далич огласит имена футболистов, вызванных для подготовки к сентябрьским матчам против Португалии и Испании. 0