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    Геркус намекнул на переход Смолова в «Локомотив»

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    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал пост на своей странице в Instagram.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    Функционер намекнул на переход в состав «железнодорожников» Федора Смолова из «Краснодара».

    «Достижение большой сделки — это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим. Последняя миля — когда городские стены уже видны — самая тяжелая часть пути.

    Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы… Ведь мы — чемпионы! Мы — паровозы! И мы никогда не сдаемся!» — написал Геркус, прикрепив к сообщению хештеги с цифрами 29, 22 и 22.

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