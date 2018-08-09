Геркус намекнул на переход Смолова в «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» опубликовал пост на своей странице в Instagram.

Функционер намекнул на переход в состав «железнодорожников» Федора Смолова из «Краснодара».

«Достижение большой сделки — это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим. Последняя миля — когда городские стены уже видны — самая тяжелая часть пути.

Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы… Ведь мы — чемпионы! Мы — паровозы! И мы никогда не сдаемся!» — написал Геркус, прикрепив к сообщению хештеги с цифрами 29, 22 и 22.

Отметим, что в последние три сезона нападающий «Краснодара» Федор Смолов проводил именно по 29, 22 и 22 матчей в РПЛ. 0