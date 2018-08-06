Томаров: Ближе к концу матча боялись пропустить

Главный тренерпрокомментировал победу команды в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против

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«Мы забили быстрый гол, и игра шла с нашей стороны до второго мяча. Чем раньше бы мы его забили, тем спокойнее была бы игра. Счет 1:0 — это всегда нервы, стандарты, пограничные моменты, которые могут трансформироваться в гол в наши ворота. Это все нервировало.

Ближе к концу матча давление на нас нарастало — наверное, боялись пропустить. Хорошо, что все так закончилось. Благодарен ребятам, поскольку эмоциональный фон сейчас такой, что мы проводим непривычно много матчей, и эмоции у нас на низком уровне. Провели достойный матч и победили», — сказал Томаров в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

Напомним, «Уфа» обыграла «Анжи» со счетом 3:0. 0