«Бенфика» проиграла «Лиону» в матче Международного кубка чемпионов

сыграл с лиссабонскойв матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Фару (Португалия) на стадионе «Алгарве» и завершилась победой французского клуба со счетом 3:2 (2:0).

В составе победителя голами отметились защитник Марсело, нападающие Бертран Траоре и Мартин Террье. У португальского клуба отличился нападающий Пицци, еще один мяч «Лион» забил в свои ворота (Марсело).

Для «Лиона» это была первая игра на турнире. «Бенфика» ранее обыграла дортмундскую «Боруссию» и уступила «Ювентусу».