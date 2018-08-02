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    «Бенфика» проиграла «Лиону» в матче Международного кубка чемпионов

    Международный кубок чемпионов Бенфика Португалия Футбол Франции Лион Календарь Международного кубка чемпионов
    «Лион» сыграл с лиссабонской «Бенфикой» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Фару (Португалия) на стадионе «Алгарве» и завершилась победой французского клуба со счетом 3:2 (2:0).

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    В составе победителя голами отметились защитник Марсело, нападающие Бертран Траоре и Мартин Террье. У португальского клуба отличился нападающий Пицци, еще один мяч «Лион» забил в свои ворота (Марсело).

    Для «Лиона» это была первая игра на турнире. «Бенфика» ранее обыграла дортмундскую «Боруссию» и уступила «Ювентусу».

    Международный кубок чемпионов
    «Бенфика» — «Лион» — 2:3 (0:2)
    Голы: Марселу, 40 (0:1). Траоре, 45 (0:2). Пиззи, 59 (1:2), Марселу, 64 — в свои ворота (2:2). Террье, 83 (2:3)«Бенфика»: Влаходимос, Андре Алмейда, Жардел (Самарис, 84), Гримальдо (Юри Рибейру, 85), Р.Диас (Конти, 46), Фейса (Альфа Семеду, 71), Пиззи (Рафа Силва, 71), Сальвио (Жонас, 71), Серви (Живкович, 46), Гедсон Фернандеш (Лема, 85), Феррейра (Кастильо, 46)«Лион»: Горгелен, Морель, Марселу, Тете, Менди (Дюбуа, 66), Ндомбеле (Диоп, 66), Тузар Ауар (Ферри, 75), Траоре (Рафаэл, 87), Депай (Корне, 74), Мариано Диас (Террье, 66)
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