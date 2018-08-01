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    Экс-защитник «Зенита» может покинуть «Бордо»

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    Защитник Вукашин Йованович этим летом покинет «Бордо», утверждает WebGirondins.

    Вукашин Йованович
    Вукашин Йованович
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    По информации источника, главный тренер «Бордо» Густаво Пойет больше не рассчитывает на 22-летнего футболиста. Контракт Йовановича с французским клубом рассчитан до 2021 года.

    Напомним, Йованович выступал ранее за «Зенит», но закрепиться в составе первой команды «сине-бело-голубых» защитник не сумел.

    В прошлом сезоне сербский футболист на правах аренды выступал за «Эйбар». Этим летом игрок был близок к переходу в «Антальяспор», но клубам не удалось договориться по сумме трансфера. 0

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